الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يمدد تفويض ممثليه فى البوسنة والهرسك وكوسوفو

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد تفويض الممثلين التابعين له في البوسنة والهرسك وكوسوفو لمدة عامين على التوالي تنتهي في 31 أغسطس 2023.

وجاء في بيان صدر على الموقع الإلكتروني للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه تم تعيين يوهان ساتلر، ممثلًا للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك لأول مرة في 8 أغسطس 2019، لمباشرة مهمة المساهمة في تحقيق استمرار التقدم في عملية استقرار الدولة وحفظ السلام مع جيرانها، وضمان مضي البلاد في طريقها نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي بشكل لا رجعة فيه.

وأضاف البيان أن ممثل أوروبا في كوسوفو، وهو توماس سينيونج، مضطلع بمهمة الترويج لكوسوفو كدولة مستقرة وقابلة للحياة وسلمية وديمقراطية ومتعددة الأعراق، بما في ذلك من خلال تعزيز الاستقرار في المنطقة، والمساهمة في التعاون الإقليمي وعلاقات حسن الجوار في غرب البلقان، وكذلك ضمان التزام البلاد بسيادة القانون وحماية الأقليات والتراث الثقافي والديني والتقارب مع الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع منظور المنطقة ووفقًا لاتفاقية الاستقرار والمشاركة.

وأشار إلى أن ممثلي الاتحاد الأوروبي يعملون على تعزيز سياسات الاتحاد ومصالحه في مناطق ودول معينة، ويعملون أيضا على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أنهم يلعبون دورًا نشطًا في جهود توطيد السلام والاستقرار وسيادة القانون.

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