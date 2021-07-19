الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

10 آلاف جنيه غرامة الذبح خارج المجازر بالإسماعيلية

مجزر
مجزر

أعلن حامد الأقنص مدير مدرية الطب البيطري بالإسماعيلية، عن تكثيف الرقابة على المواطنين والجزارين لعدم السماح لهم بالذبح في الشوارع، تنفيذاً لتعيمات محافظ الإسماعيلية بتشكيل فرق لرصد أي عمليات ذبح خارج نقاط الذبح والمجازر الحكومية الـ7 وهم "مجزر الإسماعيلية الآلي بأبو خليفة، ومجزر القصاصين، ومجزر أبو صوير، ومجزر فايد، ونقطة ذبيح فنارة، ومجزر التل الكبير، والمجزر الآلي العسكري"، بالإضافة إلى مجزر خاص بأبو صوير، وجميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطرى، وتم تزويدهم بأطباء بجانب الكوادر العاملة وذلك لاستيعاب أية زيادة في إعداد الذبائح.

وأكد الأقنص، على عدم التهاون مع مخالفي القرار، مشيرًا أنه أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10000 جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94 قد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع .

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، على أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور بالإضافة لرقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.​

فيما أصدر محافظ الإسماعيلية، قرارًا على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على فتح كافة المجازر الحكومية لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

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