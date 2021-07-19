الأتبا «جورج بكر» يرأس احتفالات الروم الملكيين

ترأس الأنبا جورج بكر، مطران كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في مصر، على مدار اليوم، احتفالات الكنيسة بالاثنين التاسع بعد العنصرة، و تذكار القديسة البارّة مكرينا أخت باسيليوس الكبير.

وقالت الكنيسة عنها إن أخت القدّيس باسيليوس الكبير ترّملت حديثة السن وعكفت مع والدتها إميليا على الحياة في الله وتربية اخوتها الصغار العشرة انتقلت إلى الله في ديسمبر من سنة 379، وهي تتحدث مع أخيها القدّيس غريغوريوس اسقف نيصص عن النفس وخلودها.

كما تحتفل الكنيسة كذلك بتذكار القديس البار لمباذوس الصانع العجائب والذي عاش في القرن العاشر.

وتقرأ الكنيسة على إضر ذلك عدة قراءات روحية، وعن عظة القداس الإلهي التي توجه على مسامع المسيحيين في ذلك اليوم، وهي مقتبسة من عظات العلامة أوريجينُس الذي عاش في الفترة (185 - 253)، حول سفر حزقيال، والتي جاءت تحت شعار «إِيَّاكُم أَن تَحتَقِروا أَحَداً مِن هؤلاءِ الصِّغار».