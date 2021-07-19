علاء عابد يهنئ الرئيس بالعيد: نستقبله مع بداية تدشين الجمهورية الجديدة

هنأ النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومؤسسات الدولة، والشعب المصري، والأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والرخاء.

وتابع النائب علاء عابد قائلا: إن عيد الأضحى المبارك بجميع دلالاته الدينية رمزاً للعطاء والفداء والتضحية و مصر تستقبل عيد الأضحى هذا العام بشكل مختلف مع بداية تدشين الجمهورية الجديدة، بإطلاق أكبر مشروع قومى ضخم عملاق يحمل منظومة خدمات متكاملة تحت وهي "مبادرة حياة كريمة" والتى أدخلت الفرحة والسرور على قرى ونجوع وريف مصر.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مبادرة حياة كريمة هذا المشروع العملاق فخر لكل مواطن مصري ، هذا المشروع القومى الذى أبهر العالم ولفت الأنظار للجمهورية الجديدة وهى تطلق أهم مشروع قومى عالمى يساهم في بناء الإنسان وتغيير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل القرى والريف المصري وتمكين المواطن من الحصول على كل الخدمات الأساسية وذلك بفضل الجهود المضنية من القيادة السياسية ، الذي مهد طريق التنمية الشاملة والرخاء مع امتلاك الأدوات لإرساء الأمن والاستقرار.

وأكد عابد، أن القيادة السياسية المصرية أثبتت للعالم كله أن مصر قادرة على بناء تنمية حقيقية بسواعد أبنائها المخلصين ، وخلق حياة أفضل للمواطن المصري بالبناء والتنمية وإقامة مشروعاتها العملاقة ، وتطوير وإقامه الطرق والكبارى وتطوير وإنشاء البنية التحتية ، والقضاء على العشوائيات، وإقامه المدن الذكية، وغيرها من المشروعات القومية الضخمة.