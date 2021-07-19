موقع حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى قبل العيد مباشرة

يقبل عدد ضخم من المواطنين على السفر عبر قطارات السكك الحديدية خلال عيد الأضحى 2021 وذلك كونها الوسيلة الأكثر سرعة والأرخص والأمن على الإطلاق، ووفرت هيئة السكة الحديد كافة حاجة المواطنين من القطارات وذلك قبل العيد بفترة 14 يوما.

رابط موقع هيئة السكة الحديد الرسمي

ونسلط الضوء على كيفية حجز حجز تذاكر القطارات عبر موقع الهيئة المتاح على الإنترنت وذلك للتسهيل على المواطنين حجز التذاكر عبر موقع الهيئة الرسمي وذلك للتسهيل على الركاب كيفية حجز التذاكر من خلال الإنترنت وذلك لخفض التكدس على شبابيك التذاكر حيث وفرت الهيئة

لينك موقع هيئة السكة الحديد الرسمى من هنـــــــــا

ووفرت هيئة السكة الحديد إمكانية حجز 20% من تذاكر القطارات للعيد وذلك من خلال الحجز الاون لاين عبر موقعها الرسمي، حيث لاقت الخدمة إقبال ضخم من المواطنين وذلك بسبب سهولة الخطوات وسهولة تحميل الموقع الخاص بهيئة السكك الحديدية.

حجز تذاكر القطارات عبر تطبيق الهاتف المحمول

قبل العيد كيف يمكنك حجز التذاكر عبر تطبيق الهاتف المحمول بالخطوات

ووفرت هيئة السكة الحديد عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي كيفية حجز حجز التذاكر عبر الهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين:

تسجيل الدخول، ويستطيع الجميع الوصول، وتحميل التطبيق، من خلال متجر جوجل بلاي، تحت اسم قطارات مصر.. حجز واستعلام.

تقوم بإنشاء حساب جديد.

تختار القائمة الرئيسية

يتم اختيار أيقونة الحجز من على الشاشة الرئيسية

عند اختيار الحجز يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها، ويجب على الراكب الموافقة على ما جاء لاستكمال عمليةالحجز.

يتم تحديد كل بيانات الحجز، وهي أولا محطتي القيام - الوصول، وثانيا تاريخ السفر، وثالثا الدرجة، ورابعا عدد المقاعد،

تظهر بيانات القطارات المتاحة وفقا لاختيارات الراكب.

يتم إدخال أسماء المسافرين، والرقم القومي لهم.

الضغط على أيقونة الدفع والحجز.

يقوم البرنامج بتحويل المستخدم إلى البنك للقيام بعملية الدفع.

يقوم الراكب باختيار نوع وسيلة السداد، ومن ثم الشروع في إدخال بيانات السداد عن طريق البنك.

بعد نجاح عملية السداد يظهر للركاب بيانات الحجز.

يتم إرسال بيانات الحجز للراكب على البريد الإلكتروني.

وهذا هو لينك تطبيق الهاتف المحمول

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