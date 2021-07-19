الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 لخريجي الشهادة الإعدادية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الشهادة الأعدادية، الراغبين فى التقديم للمرحلة الثانوية، عبر محرك البحث فى جوجل، عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021 الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم هذا العام لمنع الازدحام أثناء تقديم طلاب السنة الأولى للصف الثانوي العام 2021.

رابط التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2021

ويفيد هذا الرابط تحديد المدارس التي يرغب الطلاب الالتحاق بها بحسب تنسيق كل محافظة، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عبر موقع تنسيق المدارس الثانوية، بموقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2021، الدخول إلى موقع التقديم للصف الأول الثانوي العام 2021 ، وبعدها اختيار المدرسة التي ترغب في الالتحاق بها.

ثم يتبع الطالب الخطوات التي حددها الموقع من بداية تسجيل الاسم والمجموع والمدرسة المراد الالتحاق بها.

وحددت وزارة التربية التعليم موقع تنسيق المدارس الثانوية،  للتقديم الإلكتروني للتسهيل على الطلبة وعلى أولياء الأمور التقديم في الصف الأول الثانوي العام 2021 دون معاناة التنقل إلى المدارس من هنا

بعد الانتهاء من التسجيل الإلكتروني، يقوم الطالب بطباعة الملف الإلكتروني والتقدم به مع ملف التقديم الأساسي، في المدارس التابعة للمنطقة الجغرافية، ثم تقوم المدرسة بقبول الملفات الورقية إذا كانت مستوفية للشروط.

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خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2021

ويجب اتباع الخطوات التالية عند التقديم:

دخول بوابة التقديم للصف الأول الثانوي من هنا.

الضغط على تسجيل حساب بـ وزارة التربية والتعليم.

الضغط على حساب طالب.

إضافة الرقم القومي وكود الطالب.

الضغط على دخول.

التحول إلي صفحة التسجيل وتحديد الرغبات والمدرسة المطلوب دخولها وكتابة كافة البيانات المطلوب.

وناشدت الوزارة جميع الطلاب على مستوى الجمهورية الراغبين فى التقديم بالصف الأول الثانوية العام او الثانوي الفني، التقديم إلكترونيا عبر الرابط المدون اعلاه، على ان يتنظر الطالب النتيجة عبر الرباط خلال ايام فى التقديم.

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وائل لطفي

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