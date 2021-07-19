«الدستور» تستعرض نص خطبة عيد الأضحى قصيرة مكتوبة

ينتظر المسلمون في كافة دول العالم، عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عن الاحتفال به ساعات قليلة، ويرصد " الدستور" نص خطبة عيد الأضحى لعام 2021، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، حيث قام بنشر نص خطبة عيد الأضحى 2021 عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موجها الأئمة بعدة إجراءات.

نص خطبة عيد الأضحى 2021

وناشد "جمعة" الأئمة بالالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا بسعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأضاف خلال حديثه عبر صفحته الرسمية: "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

وحددت وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضح المبارك في كافة المحافظات وربوع مصر وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ووضعت الوزارة عددًا من الضوابط والشروط التي تم وضعها من أجل حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي في مقدمتها بدءًا من فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق فقط لتنظيم دخول المصلين، وانتهاءً بغلقها عقب الصلاة مباشرة.

واكدت وزارة الأوقاف على الالتزام بارتداء الكمامات خلال أداء صلاة عيد الأضحي، مع التأكيد على عدم اصطحاب الأطفال والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وحدد معهد البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في محافظتي القاهرة والجيزة وذلك في تمام الساعة 5:32، وذلك حسب التوقيت المحلي لهذه المدن.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2021

وعن موعد الصلاة في جميع محافظات مصر، أعلن مركز بالحوث الفلكية عن اداء صلاة عيد الضحى في «كفر الشيخ، الغربية والقليوبية»، في تمام الساعة 5:31 دقيقة، والإسكندرية، الساعة 5:35 دقيقة، الشرقية في الساعة 5:30 دقيقة، والمنوفية في تمام الساعة5:32 دقيقة، وفي الدقهلية 5:29 دقيقة، ودمياط 5:27 دقيقة، ومطروح 5:45 دقيقة.

وإليكم نص الخطبة:

نص خطبة عيد الأضحى 2021

نص خطبة عيد الأضحى 2021

نص خطبة عيد الأضحى 2021

نص خطبة عيد الأضحى 2021

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