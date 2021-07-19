الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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اقتصاد

«توفيق»: تغيير مسمى «النصر للتصدير» لـ«جسور النصر» ضمن خطة إعادة الهيكلة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه تم تغيير تغيير مسمى شركة النصر للتصدير والاستيراد إلى مسمي جسور النصر خاصة بعد دمج شركتي مصر للتجارة الخارجيةومصر للاستيراد والتصدير معها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن دور الشركة الجديدة أصبح يعمل على التوسط للترويج للمنتجات المصرية في أفريقيا. 

وأوضح أن هناك نشاطاً ما زال يعمل وهو نشاط توريد الجمال من السودان إلى مصر.

وأكد الوزير أن تطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد اشتمل علي التحول التكنولوجي عبر الكتالوج الجديد للسلع والمنتجات المصرية وهو كتالوج إلكتروني. 

وأوضح أن النصر للتصدير مسؤولة عن مبادرة جسور وما تضمه من تصدير شامل للمنتجات المصرية. 

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام  خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

 

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