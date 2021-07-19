الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«تضامن بورسعيد»: دور الأيتام باتت أشبه بالفنادق الـ5 نجوم

سوسن حبيش
سوسن حبيش

كشفت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، أنها أجرت عدة زيارات خلال الأيام الماضية لدور الأيتام للتأكيد على ضرورة استعداد الدور لبث البهجة علي الأطفال احتفالا بالعيد.

وقالت حبيش لـ"الدستور"، إن هناك لجنة تم تشكيلها من المديرية للمرور على الدور، وأكدت حرص المديرية على إدخال البهجة على الأطفال المقيمين بدور الأيتام بمناسبة عيد الأضحى مع الحفاظ عليهم من مخاطر الإصابة بكورونا، في إطار العدالة والمساواة المجتمعية.

وأكدت حبيش أنها خلال جولتها علي دور الأيتام والمسنين تأكدت من توافر الأطعمة والمشروبات، وكذلك نظافة الدور والحفاظ علي تنفيذ الإجراءات الإحترازية بشكل مكثف.


وأشارت "حبيش"، إلى أنها تحدثت من مدراء دور الرعاية بشأن تزيين الجدران والغرف والساحات بالبلالين وأكدوا أنهم سيفعلون ذلك، وأكدت أن لجنة المديرية ستقوم بتوزيع العاب للأطفال وكذلك تنظيم بعض الألعاب الجماعية مع مراعاة التباعد والتطهير والتعقيم الدائم للحماية من كورونا.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن دور الأيتام ببورسعيد تشهد تطوراً كبيراً مؤكدة أنها باتت أشبه بالفنادق الـ 5 نجوم، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات والأحزاب تحرص على إسعاد الأطفال كذلك في العيد من خلال الهدايا والألعاب. 

دور تزين الأيام عيد الأضحى

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