3425 إصابة جديدة بكورونا فى ليبيا

أعلن مركز مكافحة الأمراض الليبي، أنه تم تسجيل 3425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 224 ألفًا و920 حالة.

ووفقا لبوابة (الوسط) الليبية فقد بلغ عدد حالات الشفاء الجديدة المسجلة 617 حالة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 184 ألفًا و53 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 18 حالة؛ ليبلغ عدد حالات الوفاة 3299 حالة، وذلك منذ بدء انتشار الوباء في البلاد في مارس العام الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.