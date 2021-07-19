الصحة العراقية: الوضع الوبائي لكورونا خطير جدًا

قال الوكيل الفني والمكلف بإدارة وزارة الصحة العراقية الدكتور هاني العقابي إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد خطير جدًا.

وأضاف العقابي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن وزارة الصحة العراقية أعدت بيانات للتعامل مع فيروس كورونا منذ دخوله البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب العراقي لن يستطيع اجتياز أزمة الوباء وتقليل عدد الداخلين للمستشفيات إلا بأخذ اللقاح.

وأوضح أن العراق في ذروة الموجة الثالثة من الفيروس، والإصابات والوفيات في تزايد مستمر، مطالبا القوات الأمنية بتعزيز تواجدها في جميع المستشفيات لردع من يقف أمام تقديم الخدمات للمرضى.

ودعا الجميع إلى التكاتف والتعاون في نشر التوعية عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي وعن طريق التواصل المباشر وغير المباشر وفي كافة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لحفظ الأمن الصحي للعراق.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.