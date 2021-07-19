الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانستان: أزمة كورونا والصراعات توجه ضربة قاصمة للاقتصاد

كورونا
كورونا

طالبت وزارة المالية الأفغانية المؤسسات الحكومية بالحد من نفقاتها على خلفية عجز الميزانية في السنة المالية الحالية وسط زيادة انعدام الأمن وانتشار فيروس كورونا وأزمة الجفاف.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الاثنين أن وزارة المالية حذرت من احتمالية اتساع فجوة ميزانية هذا العام والتي تواجه عجزًا بالفعل.

وأرسلت وزارة المالية الأفغانية خطابا وقعه وزير المالية بالإنابة محمد خالد باندا إلى إدارة الخزانة العامة وجميع وحدات الميزانية بجهاز الدولة للحد من نفقاتها بسبب العجز المتزايد.

ورصدت وزراة المالية الأفغانية بعض الأسباب وراء العجز المتزايد في الميزانية، ومنها زيادة نفقات المؤسسات الأمنية والقطاع الصحي وتراجع الإيرادات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 607879 34241688
الهند 413609 31106065
البرازيل 541266 19342448
فرنسا 111467 5855198
روسيا 315597 5958133
تركيا 50554 5529719
المملكة المتحدة 128708 5433939
الأرجنتين 101436 4749443
إيطاليا 127867 4287458
كولومبيا 115831 4621260

أفغانستان كورونا كوفيد اللقاح وزارة المالية الأفغانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

«مكافحة كورونا»: نتوقع ارتفاع الإصابات عقب إجازة عيد الأضحى

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

«الصحة»: طوارئ بمنافذ البلاد لتجنب دخول سلالات جديدة من كورونا خلال العيد

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

المدبح.. محطة الأضحية الأخيرة

شوادر اللحوم تستعد للعيد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 829 حالة إصابة جديدة بكورونا

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة