دور النشر تستعد للمشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب في أغسطس

تستعد دور النشر المصرية للمشاركة في معرض كتاب اسكندرية، المقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل، بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي.

وسيتم عقب عيد الأضحى المبارك، تحديد أعداد دور النشر المسموح لها بالمشاركة، وطريقة الحجز، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.

ومن المقرر أن يتخذ المعرض كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، مثلما حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الماضية.

وكان قد شارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الماضية أكثر من 800 دار نشر مصرية، وعربية وأجنبيه، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، والجهات الرسمية، وأشادوا جميعهم بالدورة الجديدة للمعرض، والتنظيم.

وأكد الناشرون نجاح المعرض من حيث إقبال الزوار عليه، ونسبة المبيعات التي اعتبروها مرضية بالنسبة لهم إلى حد ما، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وأن المعرض يعد قبلة الحياة بالنسبة للناشرين بشكل عام.

ومن المقرر أن تشارك دور النشر في الدورة الجديدة لمعرض اسكندرية، بأحدث الأعمال الإبداعية، والطبعات الجديدة من الروايات والمجموعات القصصية التي نفذت طبعتها الأولى في معرض القاهرة.