«مشاط»: تفويج الحجاج إلى عرفات تم بسلاسة كبيرة

أكد نائب وزير الحج السعودي، عبدالفتاح مشاط اليوم الاثنين أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، مشيرا إلى أن الجولات التفقدية مستمرة للوقوف على أي مخالفات.

وأوضح مشاط في مقابلة مع قناة العربية الحدث الإخبارية - أن الطاقة الاستيعابية لجبل الرحمة محددة والعمل جارٍ على تنظيم وفود الحجاج، لافتًا إلى أن مخيمات الحجاج تضم مصليات خاصة لضمان التباعد، مضيفًا أنه "مع غروب شمس اليوم سيبدأ تفويج أول دفعة حجاج إلى مزدلفة".

ويقف حجاج بيت الله الحرام اليوم على صعيد عرفات الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد اعلنت في وقت سابق عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، مؤكدة أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

بدأت منذ قليل، وفود حجاج بيت الله الحرام في الوصول إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

يأتي هذا بعد توجه جموع الحجاج إلى مسجد نمرة، وذلك لتأدية صلاتي الظهر والعصر جمعًا، استعدادًا للوقوف على جبل عرفات.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في المشاعر المقدسة مطمئن، كما أن آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية، وأكدت الوزارة أن هناك 40 فريقًا إسعافيًا لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن كسوة الكعبة المشرفة تستهلك نحو 670 كيلو جرامًا من الحرير الخام المصبوغ باللون الأسود، و120 كيلو جرامًا من أسلاك الذهب، و100 كيلو من أسلاك الفضة.

واستبدلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كسوة الكعبة المشرفة، أمس، كما جرت العادة السنوية، حيث قام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما قامت الرئاسة بتأمين جميع الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.