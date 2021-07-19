الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان و335 كيلو مخدرات

علاج ادمان
علاج ادمان

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال أسبوع، في مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 1490 قضية اتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 1594 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 187٫493 كجم، و100٫378 كجم  من نبات الحشيش المخدر، و28٫191 كجم من مخدر الهيروين، و18٫27 كجم من مخدر الاستروكس، و1،130 كجم من مخدر الآيس، و815 جرام من مخدر الفودو، و18176 قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع، وضبط 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وزارة الداخلية البلطجة الأسلحة النارية المخدرات المواد المخدرة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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