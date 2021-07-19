كوريا الجنوبية تستبدل لقاح «موديرنا» بـ«فايزر»

كشفت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الشركات الكورية الجنوبية قررت استبدال لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا بلقاح “فايزر” لحملات التطعيم الداخلية، وذلك بسبب تأخر جدول التوريد.

وذكرت شركة سامسونج للإلكترونيات، حسب ما نقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أنها أخطرت السلطات الصحية في البلاد بأنها قررت استبدال لقاحات موديرنا، والتي كان من المقرر أن تعطيها لعمالها، بلقاح فايزر.

وأكد مسؤول في سامسونج "استمرار برنامج التطعيم الخاص بنا كما هو مقرر ولكن مع تغيير اللقاح".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية تأجيل توريد دفعة من لقاح “موديرنا” بنحو أسبوع بسبب مشكلات في الفحص والتسليم.

وتشجع كوريا الجنوبية، الشركات التي لديها عيادات طبية داخلية على تطعيم عمالها لمنع انتشار الفيروس.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.