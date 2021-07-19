الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» ترفع 53 سيارة ودراجة متهالكة من الشوارع

سيارة متهالكة
سيارة متهالكة

رفعت الجهات المعنية بوزارة الداخلية ٥٣ سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع وذلك قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت كافة قطاعات وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، بالبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الإنضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء إحتفالهم بعيد الأضحى المبارك. 

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية لوزارة الداخلية، نشر الأقوال والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتكثيف الخدمات المرورية على المحاور والطرق السريعة ونشر سيارات الإغاثة لمواجهة أية أعطال للحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.   

كما يضطلع مديرى الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، بتكثيف المرورات على الخدمات الأمنية والتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وأعدت وزارة الداخلية، خطة انتشار أمني مكثف بالمناطق التى يمكن أن تشهد تجمعات المواطنين للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومنع التجمعات.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنين بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وزارة الداخلية سيارة دراجة نارية متهالكة احتفالات عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى المبارك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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