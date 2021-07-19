الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 3 أشخاص سرقوا دراجات بخارية فى الأزبكية

سقوط 3 أشخاص سرقوا
سقوط 3 أشخاص سرقوا دراجات بخارية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" فى الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، اعترف بسرقتها حال توقفها بإحدى الشوارع بدائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع "، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة النارية المضبوطة واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " المفتاح المصطنع "، كما اعترف بارتكاب 15 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المُستولى عليها بمكان إخفائها لدى عميليه "سيىء النية " (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة 3 أشخاص سرقة الدراجات النارية سرقة الأزبكية وزارة الداخلية قسم شرطة الازبكية

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وائل لطفي

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