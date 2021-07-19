الإثنين 19 يوليو 2021
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سياسي

رئيس «دينية الشيوخ» يدعو المسلمين لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة

الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية

قال الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن عيد الأضحى سيظل رمزا للتضحية والفداء وطاعة لله عز وجل.

وقال عامر في بيان له، الاثنين: "أدعو الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام والتنوع، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلا الله تعالى أن يعم الأمن والسلام في العالم كله".

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن جهود الرئيس السيسي المخلصة وبقيادته الحكيمة والرشيدة، وبتلاحم وتكاتف شعب مصر، سنعبر بعون الله كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ونستكمل مسيرة البناء والتنمية في كل المجالات، وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.

ودعا عامر، الشعب المصري إلى ضرورة الالتفاف حول القيادة الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات التي تحاك بالبلاد، والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة بكل ما يعمل على صناعة حضارة جديدة.

وشدد  الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، على أن ما تحقق من إنجازات على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خير دليل على أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو التنمية، ومنطلقة لبناء الدولة الحديثة وحضارتها الجديدة، لافتا إلى أن الاصطفاف خلف القيادة السياسية واجب وطني.

وتابع عامر: "أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك."

وأضاف الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ:"أدعو المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صالح العباد و البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء."

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