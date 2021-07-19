محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعات «حياة كريمة» بمركز صدفا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة بقرية أولاد إلياس، مشروع إنشاء توسع بمدرسة مصطفى سليمان بقرية الدوير، كما تابع أعمال تبطين ترعة الشناينة بمركز صدفا، وذلك ضمن مشروعات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال جولته بمركز صدفا والتى رافقه خلالها محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وبعض قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة ومسئولى الشركات المنفذة.

وتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد الياس والذى يتكون من دور ارضى و3 طوابق ويجرى تنفيذه تحت اشراف جهاز تعمير سوهاج ويضم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد من مكاتب تموين وتضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب بريد وشهر عقاري ومركز تكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات كنموذج موحد لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة مميزة وبسهولة ويسر واستمع الى شرح من المهندس المسئول عن معدلات ومراحل التنفيذ بالمجمع ،والذى يجرى تنفيذه ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ،كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة مصطفى سليمان الابتدائية بقرية الدوير بصدفا .

كما تابع أعمال تبطين ترعة الشناينة بطول 4.5 كم واستمع الى شرح لمعدلات التنفيذ بالمشروع مشددا على سرعة رفع نواتج ومخلفات التطهير والاعمال من على جانبى الترعة أولا بأول لمنع التراكمات التى تعيق حركة المرور مع مراعاة جودة الاعمال والمواصفات الفنية فى التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن ما شهدته الدولة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومسيرة الإنجازات لكافة المشروعات القومية والخدمية والتنموية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه تعد تحديًا غير مسبوق وخاصة التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “ والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وكان لقطاع التعليم نصيب كبير من تلك المشروعات، حيث تم استلام 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصلا بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة ”حياة كريمة” كما يجري إنشاء 30 مدرسة جديدة أخرى بواقع 282 فصل وبتكلفة تصل إلى 135 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الأمر الذي يسهم في تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم أفضل وأحدث الوسائل والطرق التعليمية لأبنائنا الطلاب.

واطمأن المحافظ على سير العمل بتلك المشروعات مشددًا على أهمية متابعة مراحل تنفيذ المشروعات لتنفيذها وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقًا للجدول الزمنى المحدد مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات ،معلناً تقديمه كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بالمشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأكد اللواء عصام سعد على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذى لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها لإحداث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالقرى المستهدفة مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحى للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" بالاضافة الى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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