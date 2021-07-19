الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

تعقيم المساجد استعدادا لاستقبال العيد

تعقيم المساجد
تعقيم المساجد

تعقيم المساجد

تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
تعقيم المساجد
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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