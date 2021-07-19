ضبط 193 لحوم فاسدة في الغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الإثنين، من ضبط 133 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومطروحة للبيع في الأسواق، و63 كيلو لحوم وكبده وكلاوى ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، تلقى تقريرا يتضمن فى إطار تكثيف حملات المديرية على الأسواق لكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى ومحال الجزارة والدواجن بالاشتراك مع مديرية التموين لضبط المخالفات وإحكام الرقابة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، أسفرت عن ضبط 133 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومطروحة للبيع فى الأسواق، و63 كيلو لحوم وكبده وكلاوى ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تضمن التقرير تحرير 31 محضر مخالفة وواحد محضر عدم تمكين، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.