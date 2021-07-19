727 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الإثنين، 727 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض بواقع 281 حالة عما تم تسجيله أمس الأحد، طبقًا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم 204 حالات، وفي الثلاثينات 173، وفي الأربعينات 127، بينما كانت هناك 93 حالة تحت 19 عامًا.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو، 60 شخصًا، بزيادة حالتين عما تم تسجيله أمس الأحد، حسب مسئولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على الصعيد الوطني 392، بانخفاض بواقع 14 حالة عما كان عليه أمس الأحد.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.