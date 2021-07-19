الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يحذر من استغلال إجازة العيد في البناء المخالف

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة من أن أى محاولة لاستغلال إجازة العيد للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة عيد الأضحى المبارك مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة  جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

كان أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح ، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد محافظ القاهرة حظر اقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

وأكد د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة ١٠٠٠٠ ج وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ وقد تصل العقوبة ل ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع . 

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال ايام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور بالإضافة لرقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١ .

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