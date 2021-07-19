القابضة للصناعات تتنازل عن 4 أراضِ لـ«الاستثمار القومي» مقابل مديونيتها

بعقود مبادلة

نشرت الجريدة الرسمية قراراً لرئيس مجلس الوزراء، برقم 1595 لسنة 2021، يقضي بتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح بنك الاستثمار القومي عن طريق عقد مبادلة لأربع قطع أراضي تمتلكه الشركة.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة بتاريخ 11 يوليو الجاري، على أن تنقل ملكية قطع الأراضى الأربع المحددة بياناتها بعقـد مبادلـة وتـسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابـضة للـصناعات الغذائية رقم 24 لسنة ٢٠٢٠ لسنة المرفق بالقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائيـة وشـر كاتها التابعـة إلـى بنـك الاستثمار القومى.

فيما نصت المادة الثانية على يتم تسجيل الأراضى المشار إليها بالمادة السابقة بطريق الإيداع بمكاتـب الشهر العقارى المختصة ، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.

بينما نصت المادة الثالثة على نشر القرار فى الجريدة الرسميه، والعمل به مـن اليـوم التـالى لتاريخ نشره.

وأوضح القرار بيانات الاراضى المنقولة وتشمل، أرض شونة شربين بمساحة ١٢٤٢٥م ، الكائنة بناحية شربين محافظة الدقهلية بحوض العطار رقم 29 زمام شربين، والتي يؤل أصل ملكيتها لشركة مضارب دمياط وبلقاس وآلت الملكية للشركة القابضة للصناعات (الغذائية الشركة القابضة للمضارب والمطاحن سابقًا بموجب) بقرار الجمعية غير العادية لشركة مضارب الشمال قطاع دمياط (وبلقاس) بتاريخ١٤/١١/1998.

أما قطعة الأرض الثانية فتتمثل في أرض الكوم الأخضر بمساحة ٣٧٠٤٫٩م، (الكائنة بحوض الكوم الأخضر رقم ٢٤٨، زمام الكوم الأخضر محافظة الجيزة، وتؤل ملكيتها للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

فيما تتمثل قطعة الأرض الثالثة في أرض منشأة البكارى بمساحة ٤٦٧٦٫٣٦م، الكائنة بحوض أم نعمة والخمسة رقم ١٢ زمام منشأة البكارى محافظة الجيزة.

والتي تؤل ملكيتها للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

أما قطعة الأرض الرابعة والتي أوضح القرار بيانتها فهي أرض مضرب أرز المحمودية بمساحة ٨٨٣٦٫٢٥م، والكائنة بحوض النشو ٤ رقم قسم أول بناحية المحمودية محافظة البحيرة.

وتؤل ملكيتها لشركة مضارب رشيد وبلقاس، وآلت الملكية للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالحق فى البيع بالتوكيل والصادر برقم ١٥٩٠ لسنة ٢٠١٧، بموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة مضارب رشيد بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ سددًا للمديونية المستحقة للشركة القابضة.