أوقاف كفر الشيخ: بيع 1200 صك أضحية من بينهم صك للأنبا ماركوس

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن أعداد صكوك الأضحية المباعة للمواطنين فى 16 إدارة أوقاف مختلف بالمحافظة بلغت حتى الآن 1200 صك أضحية، بزيادة عن العام الماضي بـ261 صك، فكانت عدد الصكوك العام الماضي 939 صك فقط، موضحاً أنه يجرى مواصلة العمل فى مشروع صكوك الأضاحي فى المديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف يونس، أنه لم تقتصر عملية شراء صك الأضحية على المسلمين فقط فضرب نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف كفرالشيخ ودمياط والبراري والحامول، أكبر مثال في الوحدة الوطنية للقيام بشراء صك من صكوك أضحية عيد الأضحى المبارك، قيمته 2000 جنيه من صكوك مديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وكُتب باسم القمص بسطوروس نظمي، كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بحي غرب كفرالشيخ.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن هذه ليست المرة الأولى ولكنها المرة الرابعة على التوالي ،وهذا ما نطلق عليه "صك الوحدة الوطنية ".

وأكد يونس على أن هذا الجهد المشكور لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لحسن إدراك القائمين على هذا المشروع، بما يمثله من قيم دينية رفيعة وعظيمة، حيث أن هذا الأمر يتطلب جهدا أكبر وأعظم وأوسع فى سبيل التعريف بمشروع صكوك الأضاحي والأهداف المرجوة منه، موجهاً الشكر والتقدير لجميع المواطنين الذين تفضلوا وقاموا بشراء هذه الصكوك من مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أنه وجه بتعقيم وتطهير المساجد والبالغ عدده أكثر من 4 ألاف و500 مسجد بقرى ومدن المحافظة، مشددًا على الالتزام من قبل المصلين بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات مع التنبيه على الأئمة بعمل التوعية الدينية اللازمة قبيل عيد الأضحى المبارك بشأن النظافة وعدم إلقاء بقايا الأضاحي في الطرقات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.