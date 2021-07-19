الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

علي ربيع إجازة من تصوير «زومبي على جنبي»

علي ربيع
علي ربيع

أوقف المخرج عمرو صلاح تصوير فيلمه الجديد "زومبي على جنبي"، وذلك لإعطاء الفنانين المشاركين فيه إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يعاود تصويره بعد حوالي أسبوعين .

وعلمت "الدستور"، أن بطل العمل الفنان على ربيع يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإيفيهات طوال أحداثه .

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى أيضاً، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وقد تعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن فيلم "زومبى على جنبى" بطولة نجوم مسرح مصر بقيادة النجم أشرف عبد الباقي، على ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح.

يذكر أن على ربيع ظهر قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان علي ربيع، فيلم "الخطة العايمة" وهو أول بطولة مطلقة له في السينما، وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن توتا، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، وهو فيلم كوميدي اجتماعي من إخراج معتز التوني، وتأليف كل من أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

شهر رمضان مهرجان قناة الحياة الفنانين محمد عبدالرحمن محمد محمود حمدي الميرغني مسلسل عمر ودياب عمر ودياب قصة رمضان الماضي

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