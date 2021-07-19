الجارديان: انتقادات واسعة لـ«جونسون» بسبب خطة رفع قيود الإغلاق

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن ردود الفعل العنيفة والانتقادات انهالت على رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ومستشاره وزير المالية، بسبب خطة رفع قيود الإغلاق المتبقية في إنجلترا، ما أدى إلى منعطف متسرع وأثار تساؤلات حول مخطط تجريبي مصمم للسماح لهم بتجنب العزلة.

واتهم "داونينج ستريت" – مجلس الوزراء -ببث الارتباك والشعور بـ "قاعدة واحدة لهم" عشية ما يسمى بـ "يوم الحرية" بالقول إن جونسون وريشي سوناك سيواصلان "الأعمال الحكومية الأساسية" أثناء إجراء اختبارات كورونا سريعة يومية.

ولكن تراجعوا عن هذه التصريحات بعد أقل من ثلاث ساعات، حيث أشار أحد مصادر الحكومة البريطانية إلى أن المستشار ريشي سوناك ضغط على الحكومة للتراجع.

وقال المصدر "كان سوناك يعرف كيف سينتهي الأمر مع الشركات التي يتعين عليها إغلاقها لأن موظفيها يتعرضون لضغوط".

ولفتت الصحيفة إلى أن جونسون وسوناك ووزير الصحة وساجد جافيد ، في الحجر الصحي إلى جانب أكثر من مليون شخص يُقدر أنه تم إخبارهم بالعزل الذاتي - حيث تكمل إنجلترا المرحلة الأخيرة من إعادة الافتتاح وترتفع معدلات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة إلى أعلى المعدلات في العالم بعد اندونيسيا والبرازيل.

وأكد داونينج ستريت أن الإجراءات يمكن أن تعود. وقال "سيتم تقييم البيانات باستمرار والاحتفاظ بتدابير الطوارئ إذا لزم الأمر خلال فترات المخاطر العالية ، ولكن سيتم تجنب القيود إذا كان ذلك ممكنا".

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط متزايدة إما للسيطرة على الحالات أو تغيير قواعد العزل ، مع توقع إخبار ما يصل إلى 10 ملايين شخص بالعزل بحلول منتصف أغسطس.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد أن ثبتت إصابة جافيد بالفيروس يوم السبت الماضي ، قال داونينج ستريت إن جونسون وسوناك سوف يهربان من الحاجة إلى العزلة لمدة 10 أيام على الرغم من مخالطتهما لجافيد.

ودفعت الاستجابة الغاضبة من الأقارب الثكلى وأعضاء البرلمان ، وتهديدات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحذف تطبيقات كورونا احتجاجًا ، داونينج ستريت إلى التراجع ، بعد ساعتين و 37 دقيقة.

وتتزايد الأسئلة حول المخطط التجريبي في مكان العمل ، والذي يسمح لبعض الإدارات الحكومية والهيئات العامة الأخرى بتجنب العزل بعد التعرض لمخالطة مصاب بكورونا ، بعد أن قالت شبكات النقل إنها لم تشارك فى هذا الأمر.