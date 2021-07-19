ضيوف الرحمن يتوجهون إلى مسجد نمرة لتأدية صلاتي الظهر والعصر جمعًا

توجه جموع الحجاج منذ قليل إلى مسجد نمرة، وذلك لتأدية صلاتي الظهر والعصر جمعاً، استعدادا للوقوف على جبل عرفات.

وفي سياق متصل، يصعد اليوم الاثنين حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، الذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى المشاعر المقدسة، ومبيتهم أمس، بمشعر منى وقضاء يوم التروية.

ومن جانبها قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، أن الوضع الصحي في المشاعر المقدسة مطمئن، كما أن آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية، وأكدت الوزارة أن هناك 40 فريقا إسعافيا لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن كسوة الكعبة المشرفة تستهلك نحو 670 كيلو جرامًا من الحرير الخام المصبوغ باللون الأسود، و120 كيلو جرامًا من أسلاك الذهب، و100 كيلو من أسلاك الفضة.

واستبدلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كسوة الكعبة المشرفة، أمس، كما جرت العادة السنوية، حيث قام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما قامت الرئاسة بتأمين جميع الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد إنه تم تركيب الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، إذْ رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم، وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.



وأشار المحيميد إلى أن الكسوة تتوشّح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديّان يا منّان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.