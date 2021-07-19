صحف السعودية تُسلط الضوء على موسم الحج الاستثنائي في ظل جائحة كورونا

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين، الضوء على موسم الحج الاستثنائي الذي تنظمه المملكة في ظل جائحة كورونا.

عرفة.. رسالة السلام للعالم

ففي افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان (عرفة.. رسالة السلام للعالم) أن أنظار المسلمين في العالم تتجه اليوم إلى المملكة لمتابعة وقفة الأجواء الروحانية في مشعر عرفة، ما يؤكد للعالم أجمع الرسالة السامية للإسلام، الذي ينبذ العداوة ويدعو إلى السلام، ويحارب الظلم ويكرس العدل والتسامح بين الدول والشعوب بعيداً عن الشعارات والمزايدات والدعوات المغرضة للحروب وتغذية الصراعات.

وأضافت "اليوم يقف العالم على ما تقدمه المملكة لحجاج بيت الله الحرام من خدمات، وما تبذله من جهود، رغم جائحة كورونا التي لا تزال تشكل خطراً على الإنسانية، وحرصها على استمرارية الحج، مسخرة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج، وسط احترازات وإجراءات وقائية من شأنها سلامة الحجاج، وتجنيبهم وغيرهم الإصابة بالفيروس الخطير، وخطط تكفل أمنهم واستقرارهم".

وواصلت "يجتمع الحجاج على صعيد عرفات يشكرون الله على ما أنعم به عليهم، في مشهد يؤكد المحبة والتآخي بين المسلمين، الذين لا يزالون يكتوون بنار من يتخذون من الطائفية منهاجاً لهم، ومحاور الشر منطلقاً لتنفيذ أجنداتهم، التي لا تتفق مع مبادئ الدين الإسلامي".

الحج الذكي

بدورها..ذكرت صحيفة "الرياض" - في افتتاحيتها بعنوان (الحج الذكي) - "يجتمع اليوم ضيوف الرحمن على صعيد عرفات الطاهر؛ لأداء ركن الحج الأعظم وسط منظومة من الخدمات الشاملة والإجراءات الاحترازية، والتنظيم المحكم تحقيقاً لشروط التباعد الجسدي، وفي ذات الوقت تسهيلاً لأداء الحجاج نُسكهم بكل يسر وسهولة، وشأن كل عام يشهد الحاج نقلة نوعية جديدة في بيئة الحج بما ييسر أداء الركن الخامس في الإسلام، وهذا العام يشهد موسم الحج قفزة كبرى في تقديم الخدمات الرقمية، أو بمعنى آخر رقمنة الحج، عبر الاستفادة من التقنيات المختلفة ومستجدات التكنولوجيا لخدمة ضيوف الرحمن، وتنظيم مناسك الحج وتوفير أعلى معايير الراحة للحاج".

وأضافت: ومن هذه الخدمات التقنية تبرز بطاقة الحج الذكية، التي سيحملها جميع حجاج بيت الله في حج هذا العام، وتحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، وستسهم البطاقة في إرشاد وتوجيه الحجاج خلال أدائهم مناسكهم، وتنظم حركتهم بين المشاعر المختلفة، كما ستحد من الحج غير النظامي، وفي إطار الاهتمام بصحة الحجاج فعّلت وزارة الصحة العديد من التقنيات الطبية الحديثة في مستشفيات المشاعر المقدسة؛ لتسهيل الخدمة العلاجية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، ومنها وحدة الطب الاتصالي التي تتيح متابعة حالة المريض عن بُعد وبما يُسهّل تقديم الخدمة للمريض في أسرع وقت، حال عدم وجود طبيب في مكان الحالة.

حج استثنائي بمنظومة ذكية

من جهتها..أوضحت صحيفة "الاقتصادية"، في افتتاحيتها بعنوان (حج استثنائي بمنظومة ذكية)، "تحرص السعودية منذ قديم الزمان على راحة الحجاج وتهتم بتطوير الخدمات المقدمة لهم عاما بعد عام، حتى وصلت إلى خدمات متطورة وحديثة، بفضل جهود الدولة الكبيرة والمستمرة، التي تحرص على التوسع في مشاريع الحج، وجعلها نموذجية، باعتبار الحج من أركان الإسلام، الذي يفد ملايين من المسلمين لأدائه".

وأشارت إلى أن السعودية في مثل هذه الأيام تسخر جميع إمكانياتها الخدمية والبشرية لحجاج بيت الله، حتى يتفرغ الحاج للعبادة بكل يسر وسهولة، فلا يقلقه مأكل، ولا تشغله صحة، أو يبحث عن مأمن، ونرى كيف يقوم آلاف من العاملين في أعمال الحج من جميع الأجهزة الحكومية الأمنية والصحية، وغيرهم، بتنفيذ توجيهات القيادة السعودية لتقديم صورة نموذجية للعمل الإنساني، وحفاظا على الصورة الرائعة التي توارثوها جيلا بعد جيل.