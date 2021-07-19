كازاخستان تُسجل 5317 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في جمهورية كازاخستان، 5 آلاف و317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 494 ألفا و222 حالة.

وذكرت الوزارة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الاثنين - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1896 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 431 ألفا و965 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 47 ألفا و828 مريضاً، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت الوزارة اليوم أن 4 ملايين و895 ألفا و174 شخصا حصلوا على الجرعة الأولى من هذه اللقاحات حتى الآن من بينهم 2 مليون و798 ألفا و360 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

