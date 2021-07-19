الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1063 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة في فنزويلا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الإثنين، 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية - أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 292 ألفا و779 حالة، تعافى منها 275 ألفا و712 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 13 ألفا و690 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 3377 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 607879 34241688
الهند 413609 31106065
البرازيل 541266 19342448
فرنسا 111467 5855198
روسيا 315597 5958133
تركيا 50554 5529719
المملكة المتحدة 128708 5433939
الأرجنتين 101436 4749443
إيطاليا 127867 4287458
كولومبيا 115831 4621260

كورونا كوفيد وزارة الصحة الفنزويلية اللقاح الصحة

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