الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تحتاج لتعزيز إمدادات الأكسجين تحسبا لزيادة حالات كورونا

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية، أن البلاد بحاجة إلى تعزيز إمدادات الأكسجين لديها من أجل الاستعداد بشكل أفضل تحسبا لحدوث أي زيادة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) بسبب سلالة "دلتا" المُتحورة.

وأوضحت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، أن الوزارة حذرت في وقت سابق من احتمال حدوث زيادة جديدة في عدد الحالات بعد تسجيل 11 إصابة محلية بسلالة "دلتا" المتحورة في مناطق "شمال مينداناو" و"مترو مانيلا" و"فيساياس الغربية" و"وسط لوزون".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا روزاريو فيرجير، إن الوزارة تستعد لاحتمالية حدوث زيادة أخرى في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ أن تم تسجيل حالات إصابة بمتحور "دلتا" لأول مرة في الهند، وأضافت أن متحور "دلتا" ينتقل بشكل سريع ما يجعل احتمالية الحاجة إلى دخول المستشفيات وتلقي العلاج أكبر من الوقت الحالي.

كان قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين قد أعلن مؤخرا تمديد حظر السفر مرة أخرى بهدف منع انتشار سلالة "دلتا".. وقال المتحدث باسم القصر هاري روك، إن حظر السفر الذي كان من المقرر أن ينتهي في 15 يوليو الجاري سيبقى ساري المفعول حتى 31 من الشهر ذاته.

وأضاف المتحدث أن حظر السفر يشمل المسافرين القادمين من عدة دول من بينها نيبال وسريلانكا والهند وباكستان وبنجلاديش.

ويستثني حظر السفر جهود إعادة المواطنين إلى البلاد حيث قال مسئولون في وقت سابق إن العمال الفلبينيين العاملين في الخارج والراغبين في العودة إلى ديارهم يجب عليهم الاتصال بالسفارة أو وكالات التوظيف الخاصة بهم حتى يمكن ترتيب رحلات خاصة لهم.

وأعادت السلطات الفلبينية في شهر يونيو الماضي الاستخدام الإلزامي لدروع الوجه في الأماكن العامة كإجراء احترازي إضافي لمنع انتشار سلالة "دلتا".

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