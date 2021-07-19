الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تُسجل 1252 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 179 ألفا و203 إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، اليوم الاثنين، أن الوكالة سجلت خلال نفس الفترة حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2058 وفاة، وبلغت نسبة الوفيات 1.15%.

وتنتشر الموجة الرابعة من الفيروس التي بدأت في العاصمة والمدن المجاورة لها بوتيرة سريعة خلال الشهر الجاري.

وأوضحت الحكومة أمس الأحد أنها تحظر التجمعات الشخصية التي تضم 5 أشخاص أو أكثر في المناطق خارج سول والمدن المجاورة لها ابتداء من اليوم الاثنين للحد من انتشار كورونا.

وفي سياق متصل، تهدف كوريا الجنوبية إلى تطعيم 36 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى شهر سبتمبر القادم لتحقيق مناعة القطيع في نوفمبر، بعد أن بدأت حملة التطعيم في 26 فبراير الماضي.

وتدير البلاد حملة التطعيم بلقاحات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"موديرنا" التي تتطلب جرعتين، ولقاح "يانسن" الذي يتطلب جرعة واحدة.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض كوريا الجنوبية كورونا اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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