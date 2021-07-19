غرف عمليات لتوفير مياه الري ومواجهة التعديات خلال العيد

بدأت كافة أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري،الإستعداد لتوفير المياه اللازمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المرور الدورى على كافة منشآت الرى للإطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيل تلك المنشآت بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين، ومواجهة التعديات على شبكة الترع والمصارف والحد من المخالفات.



غرف عمليات بجميع الأقاليم لمتابعة توفير المياه



كما تقرر تشكيل غرف عمليات مركزية متصلة بغرفة العمليات بالمحافظات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة أمام مآخذ المحطات، والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث أى ارتفاع فى مناسيب المياه او ازدحامات بالمجاري المائية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات أخرى من أجهزة حماية النيل والقطاع، لمتابعة التعديات على المجاري المائية، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة لأي أعمال تعد تقع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

من جانبه شدد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، على متابعة مناسيب المياه أثناء فترة العيد، مع مرور مهندسى الرى على كافة الترع والمجارى المائية ، بالإضافة إلى التواجد المكثف على مدار اليوم لقطاعات الأمن التابعة لأجهزة الوزارة لتأمين المبانى التابعة لها ورصد أي تعديات قد تحدث أثناء إجازة العيد والتصدي لها.



وشدد الدكتور عبد العاطى، على المتابعة اليومية والمستمرة لتوفير المياه والتأكد من جاهزية كافة القطاعات وجسور الترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات أو طارئ خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى وضع خطة لجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وخاصة عند حدوث انقطاعات ووحدات طوارئ.

مواجهة ازدحامات المجارى المائية

وأشار وزير الرى، إلى المتابعة اليومية والمستمرة للحفاظ على على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية، وخاصة عند المواقع الساخنة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة طوال اليوم من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توفير المياه لجميع الاستخدامات ومواجهة أية تعديات.