«الصحة السعودية»: حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي في المشاعر المقدسة مطمئن، كما أن آلية حركة الحجاج داخل المشاعر تسير وفق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة أن هناك 40 فريقا إسعافيا لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية منذ قليل.

وفي سياق متصل، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن كسوة الكعبة المشرفة تستهلك نحو 670 كيلو جرامًا من الحرير الخام المصبوغ باللون الأسود، و120 كيلو جرامًا من أسلاك الذهب، و100 كيلو من أسلاك الفضة.

واستبدلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية، حيث قام الفريق المحدد من الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما قامت الرئاسة بتأمين جميع الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد إنه تم تركيب الكسوة الجديدة والمكونة من أربعة جوانب مفرقة وستارة الباب، إذْ رُفع كل جنب من جوانب الكعبة الأربعة على حدة إلى أعلى الكعبة المشرفة تمهيداً لفردها على الجنب القديم،

وتثبيت الجنب من أعلى بربطها وإسقاط الطرف الآخر من الجنب، بعد أن حُلّت حبال الجنب القديم، بتحريك الجنب الجديد إلى أعلى وأسفل في حركة دائمة، بعدها سقط الجنب القديم من أسفل وبقي الجنب الجديد، وتكررت العملية أربع مرات لكل جانب إلى أن اكتمل الثوب، ثم بعدها وُزن الحزام على خط مستقيم للجهات الأربع بخياطته.

وأشار المحيميد إلى أن الكسوة تتوشّح من الخارج بنقوش منسوجة بخيوط النسيج السوداء (بطريقة الجاكارد) كتب عليها لفظ (يا الله يا الله) (لا إله إلا الله محمد رسول الله) و(سبحان الله وبحمده) و(سبحان الله العظيم) و(يا ديّان يا منّان) وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وأوضح أن عدد مذهّبات كسوة الكعبة المشرفة يبلغ (٥٣) قطعة مذهّبة منها (١٦) قطعة للحزام، و(٧) قطع تحت الحزام، و(٤) صمديات، و(١٧) قنديلى، و(٥) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و (٢) كينار، وحلية الميزاب.