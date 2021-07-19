فيروس جديد ينتشر فى الصين

كشفت تقارير عالمية عن رصد أكثر من حالة وفاة بشرية بـ "الفيروس القردي" الجديد في أكثر من منطقة، حيث سجلت الصين حالة وفاة بشرية بـ "الفيروس القردي" Monkey B Virus (BV)، لطبيب بيطري يقيم في بكين.

يأتي هذا فيما كشف موقع "جلوبال تايمز" تفاصيل عن هذا المرض، حيث قال إن أعراض هذا المرض والتي تم رصدها على المصاب بالمرض "الغثيان والقيء"، ولكن بعد التدقيق تبين أن هذه الأعراض ظهرت بعد شهر من تشريح المريض لاثنين من القرود الميتة في أوائل مارس الماضي.

وأكد الموقع أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة بهذا الفيروس في الصين .

ووفقا للموقع فان الفيروس تم اكتشافه في عام 1932، ويوجد في قرود المكاك من جنس المكاكا.

أما عن طرق الانتقال تكون عن طريق الاتصال المباشر وتبادل الإفرازات الجسدية بين الانسان والقرود.

ومن أشهر الأعراض التي رصدها الموقع: الحمى والصداع والقيء وتيبس الرقبة والظهر وفي بعض الحالات قد يشعر المريض بخلل في الجهاز العصبي العضلي، و صعوبات في التنفس، ومشاكل في الرؤية.

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 190.45 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و254285.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 607879 34241688

الهند 413609 31106065

البرازيل 541266 19342448

فرنسا 111467 5855198

روسيا 315597 5958133

تركيا 50554 5529719

المملكة المتحدة 128708 5433939

الأرجنتين 101436 4749443

إيطاليا 127867 4287458

كولومبيا 115831 4