تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 19-7-2021

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الإثنين الموافق 19-7-2021 حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، فيما يؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2: 4) درجات.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 34 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 30 23

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 26

المنصورة 37 26

الإسماعيلية 37 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 38 24

كاترين 32 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 42 30

الغردقة 41 30

مرسى علم 40 27

الفيوم 39 24

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

إدفو 45 28

أبوسمبل 44 28

الوادى الجديد 43 27

شلاتين 38 27

أبورماد 38 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28