أرقام إيرادات 6 أفلام معروضة بالسينمات

شهدت إيرادات شباك تذاكر الأفلام السينمائية، أمس الأحد، حالة من الانتعاش، وحققت إجمالي 3 ملايين ونصف مليون جنيه، حيث تصدر شباك التذاكر فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، وأحمد فهمى، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب محققًا 1,545,972 جنيه.



وجاء في المرتبة الثانية فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بإيرادات 986,963 جنيه، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامي الذي يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين في إطار كوميدي.



وجني فيلم "مش أنا" 612,768 جنيه وتدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" الشخصية التي يقدمها الفنان تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم "مش أنا" يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم "أحمد نوتردام" 10,902 جنيه، بطولة الفنان رامز جلال، والفنانة غادة عادل، وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم.

وجنى فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الإتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامي مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، 1,707 جنيه.

وحقق فيلم "ديدو" 4,718 جنيه، بطولة النجم كريم فهمي، محمد ثروت، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، أحمد فتحي وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح 4717وجاء في المرتبة الأخيرة.