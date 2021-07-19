الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يتراجع أكثر من واحد بالمئة بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

النفط يتراجع
النفط يتراجع

تراجع النفط أكثر من واحد بالمئة، اليوم الإثنين، متأثرا بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات بعد انهيار اتفاق سابق بسبب معارضة الإمارات. 

وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+ أمس الأحد علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

واتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات.

وكانت  قررت مجموعة كبار مصدري النفط "أوبك +"، الأحد، زيادة حصص إنتاج أعضائها من النفط 0.4 مليون برميل باليوم، على أساس شهري بدءًا من أغسطس 2021 حتى التخلص التدريجي من التعديل على الإنتاج بنحو 5.8 مليون برميل في اليوم في سبتمبر 2022.

وأضاف القرار، حسبما نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن المجموعة ستعمل على تقييم تطورات السوق وأداء الدول المشاركة في ديسمبر 2021.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال اجتماعات وزارية عقدت، اليوم الأحد، عبر الإنترنت في إطار الاجتماع الـ 19 لوزراء الطاقة في المجموعة، العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 "إذا سمحت ظروف السوق النفطية".

وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى تلقيه خطابا من نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك يؤكد فيه دعم روسيا قرار مجموعة "أوبك+".

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وائل لطفي

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