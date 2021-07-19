الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبوظبى تبدأ تقييد حركة الجمهور للوقاية من فيروس كورونا

أبوظبي
أبوظبي

بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الإثنين تنفيذ برنامج التعقيم الوطني من الـساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الخامسة صباحا ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وخلال فترات التعقيم يتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، بما فيها وسائل النقل العام.


وأعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل أجهزة الرادار والأنظمة الذكية، خلال تنفيذ البرنامج، إلى جانب تحرير المخالفات غيابيا لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل.


يذكر أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي أعلنت قبل أيام عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة، والحد من انتشار الوباء.

 

وأكدت أن على الجمهور البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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