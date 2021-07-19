الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

إدعاءات جديدة بالتجسس ضد شركة «إن إس أو» الإسرائيلية للبرمجيات

شركة إن إس أو
شركة إن إس أو

 تعرضت شركة "إن إس أو" الإسرائيلية للبرمجيات الاستخباراتية لمزاعم جديدة في تقرير نشرته مجموعة دولية من الصحفيين.


واكتشف خبراء تقنية المعلومات أثار هجمات باستخدام برنامج "بيجاسوس" الذي تصدره شركة "إن إس أو" على 37 هاتف محمول لصحفيين وحقوقيين وأقاربهم ورجال أعمال، وفقا للتقارير.


وتضامنت عدة منصات صحفية من بينها "لوموند الفرنسية" و "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية والجارديان البريطانية وواشنطن بوست الأمريكية مع منظمة العفو الدولية ومنظمة "فوربيدن ستوريز" لتحليل أرقام هواتف، كجزء من مجموعة بيانات تضم أكثر من 50 ألفا.


ويبدو أن الأرقام تم اختيارها باستخدام عملاء شركة "إن إس أو" كأهداف تجسس محتملة. وأنكرت الشركة بشدة هذه الادعاءات.


وتقول التقارير الإخبارية إن بحث مشروع بيجاسوس يشير إلى أن مئات الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وشخصيات معارضة وسياسيين تم اختيارهم للخضوع للمراقبة باستخدام برامج تجسس.
وجاء في التقارير أن أرقام هواتف أكثر 180 صحفيا من دول مختلفة كانوا في القائمة.


ومن غير الواضح كيف حصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على القائمة. فيما أشارت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" إلى سرية المصدر.


وكان قد تم اتهام الشركة الإسرائيلية سابقا بمساعدة الحكومات الشمولية في التجسس على الصحفيين والمعارضين.


ومن جانبها قالت "إن إس أو" إن تقرير "فوربيدن ستوريز" كان "مليئًا بافتراضات خاطئة ونظريات غير موثوقة" وأن المعلومات التي قدمتها المصادر "ليست مبنية على أساس واقعي".


وقالت الشركة الإسرائيلية: "هذه المزاعم فظيعة وبعيدة عن الواقع، لدرجة أن -إن إس أو- تفكر في رفع دعوى تشهير".


وأضاف البيان "نود أن نؤكد على أن -إن إس أو- تبيع تكنولوجياتها فقط لأجهزة تنفيذ القانون وأجهزة الاستخبارات التابعة للحكومات التي تم التدقيق بشأنها لغرض وحيد هو إنقاذ الأرواح من خلال منع أعمال الجريمة والإرهاب".

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

أرقام إيرادات 6 أفلام معروضة بالسينمات

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن أسعار البنزين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا