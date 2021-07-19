الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حمدوك يؤكد المضى فى توفير الدعم لتنمية وتطوير مناطق النزاعات بالسودان

حمدوك
حمدوك

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة ماضية في توفير الدعم للتنمية وتطوير البنى التحتية، خاصة للمناطق التي تأثرت بالنزاعات والحروب.

والتقى رئيس الوزراء وفدًا من ولاية جنوب دارفور، للتشاور حول كيفية مساهمة أبناء الولاية في وقف الصراع القبلي وتحقيق الاستقرار كأساس للتنمية والتطور بالمنطقة.

ورحب رئيس الوزراء السوداني بزيارة الوفد، وشكرهم على مبادرتهم لجمع الشمل ووقف الصراع بين قبيلتي التعايشة والفلاتة بالمنطقة الجنوبية الغربية بولاية جنوب دارفور.

وأكد رئيس الوزراء دعمه لمثل هذه المبادرات التي يقوم بها أبناء السودان المخلصين والمهمومين بمناطقهم، حيث ينعكس نجاحها على السودان ككل.

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي، بل يُعد ذلك تعظيمًا للدعم الدولي للحل.

والتقى رئيس الوزراء السوداني، مع الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوت ديفوار، لعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية.

وذكر مجلس الوزراء السودان، في بيان صحفي، أن الرئيس الحسن واتارا، تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، وأشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسودان، إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى ثلاثة عقود وحرمته من فرص التنمية.

من جانبه، أثني حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا، للسودان معبرا عن أهمية الدعم الأفريقي للسودان في مختلف المجالات لاسيما القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن السودان يتمسك بالحل الأفريقي للقضايا الأفريقية.

وفي ذات السياق، أكد الرئيس الحسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن كثب، معبراً عن دعم دولته للحل الأفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرضٍ بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الأفريقي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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