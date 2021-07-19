الجراح الأمريكى العام يتوقع عودة المزيد من المدن الأمريكية للالتزام بالأقنعة

توقع الدكتور فيفيك ميرثي الجراح العام بالولايات المتحدة أن تتجه المزيد من المدن الأمريكية إلى إعادة الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية، على غرار مدينة لوس أنجيلوس، مع استمرار تزايد الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.



وأضاف ميرثي، في تصريحات، الأحد، إن زيادة معدلات الإصابة والدخول بالمستشفيات بين الأمريكيين ممن لم يتلقوا اللقاحات المضادة في العديد من الولايات قد يتسبب في اتجاه تلك المدن للعودة للالتزام بارتداء الأقنعة.



وقال إن ما تشهده مدينة لوس أنجيلوس مقلق من زيادة في الحالات وخصوصا بين غير متلقي اللقاحات في العديد من المناطق.



وكان مسئولو لوس أنجيلوس قد أعلنوا قرارات جديدة بالعودة لالتزام المواطنين بارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة بصرف النظر عن تلقيهم اللقاحات المضادة.



جاءت تصريحات ميرثي بعد أن ذكر الدكتور جيروم آدامز ، الجراح العام في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، ليعلن تحمله المسئولية عن " نصيحة خاطئة" قدمها خلال ربيع 2020 بدعوة المواطنين لعدم ارتداء الأقنعة الواقية.



وأضاف "ميرثي"، في تغريدة له على تويتر، أنه ومسئولين طبيين آخرين وجهوا تلك الدعوة حفاظا على معدات الحماية الشخصية، التي كانت نادرة حينها، للعاملين في المجال الطبي، لكن ذلك تسبب في أن العديد من الأمريكيين تشككوا في جدوى التدابير الأولية لمقاومة فيروس كورونا ومنع انتشاره.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

