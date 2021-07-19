الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

موريتانيا: اكتشاف حالات لمتحور «دلتا»

جريدة الدستور

كشف المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية عن ظهور المتحور دلتا في البلاد.

وقال داهي - خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء الأحد بعد اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد ولد بلال - إن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات بعد تسجيل إصابات من السلالة الهندية من فيروس «كورونا» المستجد، والتي تعرف اصطلاحا في الأوساط الطبية باسم «دلتا»، ما دفع السلطات إلى فرض قيود جديدة للحد من تفشي الجائحة، فيما ألغى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني زيارة كانت مرتقبة إلى مدينة أطار، شمالي البلاد.

وأقرت الحكومة الموريتانية في ختام الاجتماع ثلاثة إجراءات أولها تقديم وقت سريان حظر التجول والزامية ارتداء الكمامات خارج المنازل وفي الساحات العمومية وفي الشارع وإطلاق برنامج توعوي سيتم إصدار تعميم بشأنه إلى كافة المحافظين، وتعزيز قدرات استقبال المرضى بفتح مستشفى جديد سيتم الإعلان عنه قريبا، وتعزيز عمليات التطعيم وإلغاء صلاة العيد وحظر كافة التجمعات.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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