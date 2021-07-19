الإثنين 19 يوليو 2021
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فن

نقابة المهن التثميلية ترد على أخبار وفاة الفنان الشاب محمد السعدنى

محمد السعدني
محمد السعدني

كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصة موقع "فيس بوك" عن وفاة الفنان الشاب محمد السعدني غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أن ما ينشر عن ذلك الموضوع لا أساس له من الصحة نهائيا.


وقال "عزوز"، في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم الإثنين، إن محمد السعدني الذي توفي لا تعلم عنه النقابة شيئا أما عن الفنان محمد السعدني الذي تم تداول صورته فهو حي يرزق قائلا: "ربنا يديه الصحة".


وجاء ذلك بعد أن اعلنت الفنانة وفاء عامر، الخبر عبر صفحتها بفيسبوك عن وفاة أحد أصدقائها المقربين بدعي محمد السعدني والذي بحث عنه الكثيرون ليربطوا ما بين ما كتبته الفنانة وفاء عامر وصورته ليتم تداول صورته علي المواقع المختلفة.


يذكر أن محمد السعدني شارك في العديد من الأفلام والأدوار ومنها فيلم "مطب صناعي" وفيلم "أسف على الإزعاج" بطولة الفنان أحمد حلمي، وفيلم "عندليب الدقي" بطولة الفنان محمد هنيدي، وفيلم "خليك في حالك"، وفيلم "ملك وكتابة"، وفيلم "عجميستا"، وكان دوره بسيط في فيلم "تيمور وشفيقة"، وهو سائق الوزيرة شفيقة، واشترك بالتمثيل في فيلم "ما تيجي نرقص" وظهر في فيلم "الناظر".
 

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