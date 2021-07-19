الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية الإثنين 19 يوليو 2021

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢، فيما يخص الأبراج الترابية، ومن أبرزها: برج الجدي، وبرج الثور، وبرج العذراء.
 

الثور


مهنياً: ارتباك الأجواء في العمل وسوء تفاهم وعدائية، المصارحة لا تعطي ثمارها، بل تنقلب عليك وتنغص حياتك المهنية بعض الشيء.
عاطفياً: الغوص في بعض التفاصيل قد يكون مفيداً، لكنه ليس الهدف المحدّد لعلاقتك المقبلة للوصول إلى الغاية المنشودة. 
صحياً: تواصل تنفيذ حميتك الغذائية المترافقة مع ممارسة الرياضة بانتظام.
 

العذراء


مهنياً: وجود القمر في البيت الثالث يجعلك مرتاحاً للتطور وليناً في التعامل وقادراً على بث الحماسة في قلوب المحيطين بك. 
عاطفياً: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة.
صحياً: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.
 

الجدي 


مهنياً: عليك أن تدافع بشراسة عن إنجازاتك، حتى تتمكّن من تسجيل خطوة إضافية نحو المستقبل.
عاطفياً: قرار المواجهة مع الشريك ليس سهلاً، وقد تكون له تبعات وذيول تترك مزيداً من الانشقاق بينكما.
صحياً: مارس الرياضة قدر ما يسمح لك وقتك، ولا تتردد في القيام بنزهات في الطبيعة.

 

صفات الأبراج الترابية

 يتميز مواليد الأبراج الترابية بكونهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، تتحمل المسؤولية، كما يُعرف عنهم بحبهم الشديد للعمل والتفوق والإنجاز والمثابرة، وتركيزهم الشديد على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد دائما.

كما يعرف مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا وتحملا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وبالهم طويل ، ويعرفون قيمة التخطيط لحياتهم، وإدارة الوقت، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، وعلى الرغم من ذلك فهم عنيدون جدا، ويتميزون بمحبتهم للجميع.

الأبراج حظك اليوم الجدى العذراء الأبراج التربية

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