الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استطلاع: قلق متزايد لدى الأمريكيين من متحور «دلتا»

متحور دلتا
متحور دلتا

أظهر استطلاع رأي حديث أن هناك أعدادا متزايدة من المواطنين بالولايات المتحدة يشعرون بالقلق من متحور دلتا لفيروس كورونا.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" البريطانية ونشرت نتائجه اليوم الأحد، إلى أن 62 بالمائة من الأمريكيين يتخوفون من هذه السلالة الفيروسية، التي صارت السلالة الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة، من بينهم 48 بالمائة من بالأشخاص الذين ذكروا أنهم لم يتلقوا لقاحا مضادا لكورونا كاملا أو جزئيا.

من جانب آخر، اعتبر 53 بالمائة من غير متلقيّ اللقاح أن السبب وراء رفضهم التطعيم خوفهم من الآثار الجانبية للقاح.

ويأتي هذا رغم التأكيدات من جانب مسئولي الصحة على المستوى الفيدرالي بالولايات المتحدة بأن جميع اللقاحات المتداولة آمنة وفعالة ويمكنها مقاومة كل من فيروس كورونا ومتحور دلتا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد ببذل مزيد من الجهد خلال الصيف الحالي للتصدي للمعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات المضادة وإقناع المزيد من الأمريكيين بتلقي الجرعات في مختلف الولايات.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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