حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الإثنين 19 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢، فيما يخص الأبراج الهوائية، ومن أبرزها: الدلو، والميزان، والجوزاء.

الدلو

مهنيًا: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.

عاطفيًا: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحيًا: لا تجعل الآخرين يستفزونك ويثيرون عصبيتك بغية إصابتك بعارض صحي.



الميزان

مهنيًا: حضورك القوي مهم جدًا في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب أحيانًا ولا سيما في الأوقات التي تشهد بعض التوترات المهنية.

عاطفيًا: الغيرة تهدّد العلاقة مع الشريك؛ والسبب هو بعض الريبة في تصرفاتك، فحاول القيام بما يساهم في التخلص من تلك الغيرة.

صحيًا: الغذاء الصحي مهم جدًا، لكن ذلك يستوجب متابعة دائمة وغير مرحلية.

الجوزاء



مهنيًا: حيويتك ما تزال في أوجها وتنجز الكثير من الأعمال وتحقق نتائج غير مسبوقة تبهر الجميع وتأتيك بغير المتوقع أو المنتظر.

عاطفيًا: يدور في ذهنك الكثير من التساؤلات عن الحبيب وتحاول أن تجد لها إجابات إما منه مباشرة أو من أشخاص مقربين منه جدًا.

صحيًا: تشعر اليوم بأنك منهك ومنهار، وتحاول التخلص من الوضع الذي أنت فيه وتنجح.



صفات صحاب الأبراج الهوائية

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بميلهم إلى الازدواجية والمزاج المتقلب، ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما أنهم يحبون بالمرح، ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم أشخاص يعشقون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد.

أيضًا هم ماهرون في الأعمال الذهنية ومبدعون في الميدان الوظيفي ويتصف أصحاب الأبراج الهوائية بمزاجهم المتقلب، ويرجع ذلك إلى طبيعتهم الهوائية، كما أنهم أشخاص يتسمون بالمرح ودائمًا ما يبحثون عن السعادة والحب ويميل أصحاب الأبراج الهوائية إلى الدخول في عدة علاقات فهم أشخاص اجتماعيين يجيدون التواصل والتفاهم.