ولى عهد أبوظبى يعرب عن تعاطفه مع موريتانيا فى ظل تنامى كورونا

عبر ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في اتصال هاتفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن تعاطف بلاده مع موريتانيا في ظل تفشي جائحة كورونا وما خلفته من تأثيرات بصفة عامة، معربا عن استعداده لتعزيز التعاون المشترك في مجال محاربة هذا المرض.

وأوضحت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية أن الغزواني تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد حيث تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت الوكالة أن الاتصال كان فرصة لمناقشة العلاقات الثنائية العميقة القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة.

وكانت قررت الحكومة الموريتانية زيادة ساعات حظر التجوال المعمول به في البلاد منذ أكثر من عام لمنع تفشي فيروس كورونا والتصدي للموجة الجديدة من الفيروس.

وحسب بيان للجنة الوزارية لمتابعة جائحة كورونا صدر مساء الأحد، سيبدأ حظر التجوال من العاشرة ليلا بدلا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا.

وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء أنه تقرر كذلك " منع التجمعات في الأماكن العامة وفرض ارتداء الكمامات كما ألغيت زيارة كان الرئيس يعتزم القيام بها نهاية الشهر الحالية لمحافظة في شمال البلاد.

وأشارت اللجنة الوزارية إلى توصية هيئة العلماء المتعلقة بإقامة صلاة عيد الأضحى في البيوت منعا لتفشي السلالة المتحورة " دلتا" وسط تسجيل ارتفاع في الإصابات و الوفيات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

